БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в изучении и применении опыта Молдовы в области виноградарства и виноделия.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи заместителя министра сельского хозяйства Ильхамы Гадимовой с генеральным секретарем Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Серджиу Герчу, который находится с визитом в Азербайджане для участия в 19-й Азербайджанской международной выставке "Сельское хозяйство" и форуме Caspian Agro, а также в 31-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Заместитель министра подробно проинформировала гостей о выставке Caspian Agro, а также о текущем состоянии аграрного сектора в Азербайджане и механизмах государственной поддержки сельского хозяйства. Она отметила, что сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных сфер сотрудничества между двумя странами. Молдова обладает богатой историей и успешным опытом в области виноградарства и виноделия, и Азербайджан заинтересован в применении опыта Молдовы в области виноградарства и виноделия.

Серджиу Герчу подчеркнул, что его страна является дружественным Азербайджану государством и заинтересована в развитии партнерства по всем направлениям. Он отметил наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в аграрной сфере.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении аграрного сотрудничества.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.