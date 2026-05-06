В агропродовольственном секторе расширяется модель «производство-экспорт» — AZPROMO

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает многолетним опытом экспорта сельскохозяйственной продукции на международные рынки, и выведение этого развития на более высокий уровень определено в качестве стратегической цели.

Как сообщает Trend, об этом на общественных слушаниях, состоявшихся в рамках 5-го Форума развития агробизнеса, сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, комплексный подход, охватывающий все этапы, от производства до переработки, от упаковки до экспорта, имеет особое значение для устойчивого развития агропродовольственного сектора. В настоящее время ведется работа над рядом конкретных инвестиционных проектов в этом направлении.

Ю. Абдуллаев отметил, что ведутся переговоры с австрийской компанией о локализации производства томатной пасты и кетчупа в Азербайджане. Одновременно обсуждается сотрудничество в области хлопководства с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Данная модель основана на полностью интегрированном кластерном подходе, который включает в себя не только производство сырья, но и переработку хлопка для текстильной промышленности.

По его словам, швейцарская компания ASKE работает в сфере нетрадиционного агробизнеса в Азербайджане и организовала производство спаржи и арахиса в ряде регионов, включая Агстафу. Продукция быстро поступила в местные розничные сети. Компания планирует создать крупные плантации арахиса, привлечь к этому процессу фермеров и построить завод с годовой мощностью переработки 100 000 тонн. Эта инициатива направлена ​​на формирование цепочки создания стоимости от производства до переработки и расширение экспортно-ориентированного производства.

Ю. Абдуллаев добавил, что, кроме того, иностранным инвесторам оказывается поддержка в реализации и долгосрочном развитии их проектов по принципу «единого окна», обеспечивается координация с государственными органами и предоставляются услуги поддержки на следующем этапе.