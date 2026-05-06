В Ханое прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти азербайджанского кинорежиссера Аждара Ибрагимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Социалистической Республики Вьетнам, Ханое, организовано торжественное мероприятие, посвященное памяти азербайджанского кинорежиссера Аждара Ибрагимова, заложившего основу школы кинематографии в этой стране, а также состоялась церемония презентации его книги «Увиденное во Вьетнаме».

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В мероприятии, ставшем знаменательным историческим событием, приняли участие председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже Шовги Мехдизаде и заместитель министра культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Та Куанг Донг.

Подчеркнув, что азербайджано-вьетнамские связи опираются на глубокие исторические корни, председатель комитета отметил, что эти отношения вступили в новый этап под руководством президентов двух стран — Ильхама Алиева и То Лама — и динамично развиваются. Было отмечено, что в формировании этих отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и дружбы, неоценима роль деятелей культуры, и в особенности Аждара Ибрагимова. Его творчество сыграло роль важного моста не только в сфере кино, но и в целом в обогащении азербайджано-вьетнамских культурных связей, и это наследие является ценным примером для будущих поколений.

Посол Шовги Мехдизаде в своем выступлении подчеркнул, что в результате многогранной и плодотворной деятельности Аждара Ибрагимова был написан ряд ценных книг о Вьетнаме, сняты фильмы и заложен фундамент национальной киношколы во Вьетнаме. Посол добавил, что заслуги Аждара Ибрагимова и сегодня с чувством глубокой благодарности вспоминаются в контексте искренней симпатии и дружеского отношения вьетнамского народа к Азербайджану.

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Та Куанг Донг, высоко оценив активность азербайджанской общины во Вьетнаме, подчеркнул, что деятельность Аждара Ибрагимова сыграла важную роль в формировании культурных связей между двумя странами. Он отметил, что книга «Увиденное во Вьетнаме» еще раз демонстрирует масштаб работы, проделанной кинорежиссером, и показывает, что Азербайджан и Вьетнам являются важными партнерами друг для друга как в стратегическом, так и в духовном плане.

На мероприятии также был продемонстрирован фильм, повествующий о жизни и деятельности Аждара Ибрагимова во Вьетнаме, и организована выставка фотографий из его книги. Экспозиция вызвала огромный интерес у зрителей.

Выход на сцену актрисы То Уйен, снявшейся много лет назад в фильме режиссера Аждара Ибрагимова, был встречен с большим воодушевлением и продолжительными аплодисментами.

Затем вьетнамским школьникам были вручены сертификаты за их вклад в иллюстрирование книги «Увиденное во Вьетнаме». В ходе церемонии прозвучали произведения национальной музыки и образцы мугама в исполнении азербайджанских артистов, которые пришлись по душе участникам мероприятия.

Событие, организованное совместно Государственным комитетом по работе с диаспорой, посольством и Вьетнамским институтом кино в здании вышеупомянутого института, оказалось в центре внимания местных медиа.

Отметим, что книга «Увиденное во Вьетнаме» была переведена на вьетнамский язык при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и по инициативе посольства Азербайджана во Вьетнаме. Добавим, что в последние годы издание книг на иностранных языках комитетом и их распространение в авторитетных библиотеках мира стало доброй традицией.