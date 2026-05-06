Саммит ЕПС запомнился важными политическими месседжами для региона - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества запомнился важными политическими месседжами с точки зрения будущего региона. Президент Ильхам Алиев, присоединившись к мероприятию посредством видеосвязи, обозначил четкую и конкретную позицию как по мирному процессу, так и по региональному сотрудничеству, а также по отношениям с европейскими институтами. Выступление Президента Ильхама Алиева привлекло внимание также как совокупность месседжей, обозначающих геополитические ориентиры на ближайшие годы.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что в начале своего выступления глава государства выразил признательность в связи с приглашением выступить на саммите, и в этом контексте особое значение имеет приглашение провести саммит в 2028 году в Азербайджане. "При этом поддержка этой инициативы со стороны Армении является символическим шагом, указывающим на вступление отношений между Баку и Ереваном в новый этап. Это отражение новой реальности, формирующейся в регионе после многих лет конфликта. Основную линию выступления составляла мирная повестка в азербайджано-армянских отношениях. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что стороны уже учатся жить в мире. Это отражает психологическую и политическую трансформацию в постконфликтный период. Совместная декларация, подписанная в Вашингтоне, а также парафирование текста мирного договора на уровне министров иностранных дел свидетельствуют о формировании институциональных основ процесса. И азербайджанская сторона подчеркивает, что мир уже воспринимается как факт», - сказал политолог.

По его словам, практические результаты этой реальности также были представлены в выступлении конкретными цифрами. «Устранение Азербайджаном транзитных ограничений в отношении Армении, и, как следствие, перевозка десятков тысяч тонн грузов могут быть расценены как начало экономической интеграции в регионе. Начало экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению можно расценивать и как стратегический жест, служащий формированию взаимного доверия. В контексте регионального сотрудничества одним из основных проектов, который отметил глава государства, стал Средний коридор и связанный с ним «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Этот маршрут, помимо соединения основной части Азербайджана с его Нахчыванской АР, имеет значение для более широкого геоэкономического пространства. Фактически, эта инициатива может превратить Южный Кавказ в важное звено глобальной торгово-логистической цепи. Здесь отчетливо видны экономические дивиденды как для Азербайджана, так и для Армении. В этом контексте становится очевидным, что мирный процесс строится не только на политических, но и на экономических мотивах. Глава государства высоко оценил поддержку мирного процесса со стороны Европейской комиссии, но также заявил, что не все европейские институты разделяют ту же позицию. Была озвучена резкая критика в адрес Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, демонстрирующих двойные стандарты и чья деятельность далека от объективности», - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что Азербайджан многие годы активно участвовал в ПАСЕ и лишь в последний период столкнулся с ограничениями. «Глава государства связал это изменение с политическими реакциями, последовавшими после прекращения сепаратизма в Карабахе. Это четко обозначает позицию официального Баку: в то время как восстановление территориальной целостности Азербайджана должно расцениваться как шаг, соответствующий международному праву, некоторые европейские институты представляют это через иную призму. Та же критика была адресована и Европейскому парламенту, который вместо поддержки мирного процесса занимается его саботажем, и чьи многочисленные резолюции, принятые за последние пять лет, представляют собой инструмент давления. В этом контексте решение азербайджанского парламента приостановить сотрудничество с Европейским парламентом можно расценить как жесткий ответ официального Баку. Кроме того, азербайджанский парламент принял решение о начале процедур по приостановлению членства в Парламентской ассамблее «Евронест». Этот шаг, по сути, может указывать на начало нового этапа в отношениях на основе более принципиального и селективного подхода.

Кроме того, глава государства поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с проведением саммита в Армении и вновь подчеркнул приверженность Азербайджана мирной повестке. В целом же прозвучавшие на саммите мнения показывают, что Южный Кавказ вступает в новый этап. Основная особенность этого этапа – переход от противостояния к сотрудничеству. Азербайджан выступает в этом процессе как инициатор и ключевой игрок. Завершение мирного договора, расширение транспортных и энергетических проектов, а также проведение более активной дипломатической линии на международных платформах выделяются в качестве основных факторов, определяющих будущую траекторию развития региона», - сказал политолог.