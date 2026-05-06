Душанбинский водный процесс играет важную роль в реализации целей водного десятилетия ООН - посол

БАКУ/ Trend/ - Душанбинский водный процесс играет важную роль в реализации целей Международного десятилетия действий инициативы ООН «Вода для устойчивого развития» (2018–2028 годы).

Как сообщает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы).

По его словам, процесс был инициирован Правительством Республики Таджикистан, предусматривающий проведение регулярных международных конференций высокого уровня в сотрудничестве с ООН и другими партнерами.

"4-я Международная конференция высокого уровня, которая пройдет в Душанбе, рассматривается как ключевой этап подготовки к Глобальной конференции ООН по водным ресурсам, запланированной на 2-4 декабря в Абу-Даби, а также как важный элемент обеспечения преемственности с последующей конференцией 2028 года, которая также состоится в Душанбе.

На сегодняшний день Правительством Таджикистана утвержден Национальный план мероприятий, создан Национальный организационный комитет под руководством Премьер-министра, а также сформирован Международный консультативный комитет с участием ведущих международных экспертов", - сказал посол.

Дипломат добавил, что функционирует Секретариат конференции при Министерстве иностранных дел, ведется активная работа по содержательному наполнению программы, подготовлены технические задания для тематических сессий, панельных дискуссий, форумов и параллельных мероприятий.