В Азербайджане показатели внешнего сектора остаются благоприятными - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане показатели внешнего сектора остаются благоприятными.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что согласно таможенной статистике, в I квартале 2026 года во внешней торговле страны зафиксировано положительное сальдо в размере 1,4 миллиарда долларов США, что на 93,3 процента превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

"Прогноз Центрального банка по профициту счёта текущих операций на конец 2026 и 2027 годов пересмотрен в сторону улучшения, что связано с ростом цен на основные экспортные товары, а также продолжающимся расширением ненефтяного экспорта", — отмечается в информации.