В Лейпциге стартует крупнейший транспортный форум. Азербайджан в центре внимания

ЛЕЙПЦИГ/ Trend/ - Сегодня в Конгресс-центре Лейпцига открылся саммит Международного транспортного форума (ITF) — крупнейшее ежегодное собрание транспортных министров планеты. Более 1200 делегатов из 80 с лишним стран: министры, финансисты, главы международных организаций, представители бизнеса и эксперты.

Как передает корреспондент Trend из Лейпцига, тема этого года — финансирование устойчивого транспорта. За этой формулировкой стоит вполне конкретная проблема: глобальная транспортная инфраструктура трещит под давлением сразу нескольких кризисов одновременно.

Перебои в Красном море, вызванные атаками хуситов, заставили крупнейших морских перевозчиков уйти в обход Африки — и резко подняли стоимость фрахта. Засухи периодически делают несудоходным Панамский канал. Война в Украине перекроила логистику всей Евразии. В этих условиях вопрос о том, как строить транспортные системы, способные выдержать подобные удары, перестал быть академическим.

Деньги на такую инфраструктуру — отдельная головная боль. Развивающиеся страны не могут позволить себе вкладывать в резервные мощности, которые большую часть времени простаивают. Развитые — всё чаще сталкиваются с политическим сопротивлением крупным инфраструктурным проектам. Найти баланс между коммерческой логикой и стратегической устойчивостью — именно это ITF ставит в центр дискуссии на три ближайших дня.

На этом фоне председательство Азербайджана в ITF в 2026 году выглядит особенно органично. Баку в последние годы превратился в один из ключевых узлов евразийской логистики. Средний коридор — маршрут из Китая в Европу через Казахстан, Каспий, Азербайджан и далее через Турцию или Грузию — переживает настоящий бум. После того как традиционные маршруты через Россию оказались под санкционным давлением, грузопоток через азербайджанскую территорию резко вырос. Страна инвестирует в портовую инфраструктуру Алята, железные дороги и погранпереходы, последовательно наращивая транзитный потенциал.

Всё это делает Азербайджан не просто председателем форума, а страной с живым практическим интересом к его повестке. Саммит продлится до 8 мая.