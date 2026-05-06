Обнародована программа 4-й Международной конференции высокого уровня в Душанбе

БАКУ/ Trend/ - Программа 4-й Международной конференции высокого уровня в Душанбе в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы) предусматривает проведение пленарных заседаний, тематических сессий, панельных дискуссий, форумов и международной выставки.

Как сообщает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в Душанбе в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы).

По его словам, тематика сессий охватывает ключевые направления глобальной водной повестки, включая вопросы водных ресурсов для людей, экономики, экологии и международного сотрудничества.

Посол отметил, что особое внимание будет уделено преемственности между ключевыми международными водными конференциями, а также трансформации принятых обязательств в конкретные результаты.

Отдельный акцент планируется сделать на подготовке к Конференции ООН по водным ресурсам 2028 года и обсуждении роли воды в глобальной повестке после 2030 года.