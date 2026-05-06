ЦБА прокомментировал жалобы на списания при оплате проезда картой

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана прояснил ситуацию в связи с распространяемыми утверждениями о списании дополнительных средств при оплате банковской картой в общественном транспорте.

Как сообщает Trend, председатель Центрального банка Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции заявил, что фактически лишние средства с карт не списываются - система лишь проверяет наличие достаточного баланса.

По его словам, если пассажир совершает поездку при недостаточном балансе, а затем пополняет карту, система может попытаться удержать задолженную сумму. Однако фактического повторного списания средств не происходит.

Он отметил, что в некоторых случаях пассажиры пользуются транспортом при нулевом балансе, а система позже проводит повторную проверку наличия средств на карте.

Председатель подчеркнул, что речь не идет о международных платежных системах Visa и Mastercard, а о финансовых структурах, обеспечивающих проведение платежей.

При этом он не исключил, что в отдельных случаях возможны технические сбои или неверное понимание ситуации со стороны пользователей.

"Если будут выявлены необоснованные списания, эти случаи будут расследованы, и банки обязаны вернуть клиентам средства", - заявил Кязымов.