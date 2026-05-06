  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)

Социум Материалы 6 мая 2026 21:31 (UTC +04:00)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджанского государственного кукольного театра побывали в гостях у воспитанников Реинтеграционного центра "Союз детей Азербайджана". Визит состоялся в рамках серии социально-культурных мероприятий, посвященных 95-летию прославленного театра, сообщает Trend Life.

Театр представил один из любимых в репертуаре спектаклей – "Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm". Эта известная сказка занимает особое место в азербайджанском фольклоре и на протяжении поколений остается любимой среди детей.

Творческая группа представила новую интерпретацию сказки: спектакль стал более динамичным и ярким, а сценография выполнена в современном стиле. При сохранении основного сюжета и воспитательной идеи в постановку были внесены драматургические правки и сценические адаптации. Такой подход позволяет классическому фольклорному произведению заговорить на современном театральном языке и помогает зрителям мгновенно погрузиться в волшебный мир сказки.

Эмоциональное воздействие постановки усиливают красочные декорации, оригинальные кукольные образы и общая динамика действия. Главная цель постановки - создание увлекательной театральной атмосферы для детей.

Режиссёр-постановщик спектакля - Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев. Все роли в этом одноактном музыкальном кукольном спектакле исполняет талантливая актриса Ульвия Алиева.

Постановка стала настоящим событием для юных зрителей, подарив им незабываемые впечатления и искреннюю радость. Глава Центра Кямаля Агазаде выразила признательность театру за столь значимую инициативу, подчеркнув, что через магию сцены дети, нуждающиеся в поддержке, обретают уверенность и открывают для себя мир искусства.

Стоит отметить, что в рамках юбилейного сезона театр продолжит посещать детские дома и интернаты, как в столице, так и в регионах страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)
Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости