Азербайджанские кукольники поддержали воспитанников детского центра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджанского государственного кукольного театра побывали в гостях у воспитанников Реинтеграционного центра "Союз детей Азербайджана". Визит состоялся в рамках серии социально-культурных мероприятий, посвященных 95-летию прославленного театра, сообщает Trend Life.

Театр представил один из любимых в репертуаре спектаклей – "Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm". Эта известная сказка занимает особое место в азербайджанском фольклоре и на протяжении поколений остается любимой среди детей.

Творческая группа представила новую интерпретацию сказки: спектакль стал более динамичным и ярким, а сценография выполнена в современном стиле. При сохранении основного сюжета и воспитательной идеи в постановку были внесены драматургические правки и сценические адаптации. Такой подход позволяет классическому фольклорному произведению заговорить на современном театральном языке и помогает зрителям мгновенно погрузиться в волшебный мир сказки.

Эмоциональное воздействие постановки усиливают красочные декорации, оригинальные кукольные образы и общая динамика действия. Главная цель постановки - создание увлекательной театральной атмосферы для детей.

Режиссёр-постановщик спектакля - Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев. Все роли в этом одноактном музыкальном кукольном спектакле исполняет талантливая актриса Ульвия Алиева.

Постановка стала настоящим событием для юных зрителей, подарив им незабываемые впечатления и искреннюю радость. Глава Центра Кямаля Агазаде выразила признательность театру за столь значимую инициативу, подчеркнув, что через магию сцены дети, нуждающиеся в поддержке, обретают уверенность и открывают для себя мир искусства.

Стоит отметить, что в рамках юбилейного сезона театр продолжит посещать детские дома и интернаты, как в столице, так и в регионах страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!