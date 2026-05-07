В Баку прошла встреча азербайджанских и грузинских военных специалистов по кибербезопасности

Материалы 7 мая 2026 15:52 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Грузии на 2026 год, в Баку состоялась рабочая встреча военных специалистов двух стран в области кибербезопасности.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию министерство обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между военными ведомствами двух стран в сфере информационной и кибербезопасности.

В ходе встречи была особо подчёркнута важность подобных визитов с точки зрения обмена опытом, стороны провели широкие обсуждения и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

