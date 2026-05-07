Обсуждено сотрудничество в сфере энергетики между Азербайджаном и Сан-Марино (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждено сотрудничество в сфере энергетики между Азербайджаном и Республикой Сан-Марино.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), 7 мая президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с государственным секретарем Республики Сан-Марино по вопросам финансов, бюджета, транспорта и энергетики Марко Гатти и министром по труду, экономическому программированию, связям с Автономным учреждением государственных услуг, экологическому переходу и технологическим инновациям Алессандро Бевитори.

На встрече была отмечена растущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и подчеркнута значимость Южного газового коридора в этом контексте. Было сообщено, что на сегодня азербайджанский природный газ экспортируется в 16 стран.

В ходе беседы была представлена подробная информация о повестке SOCAR в области «зеленой энергии», а также о направлениях деятельности компании SOCAR Green.

Стороны обменялись мнениями по различным вопросам энергетического сектора, включая поставки природного газа, возобновляемые источники энергии, перспективы сотрудничества в области декарбонизации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.