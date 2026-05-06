В UNEC состоялся ознакомительный тур Группы Исламского банка развития для молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 мая в рамках проекта «Молодежное роуд-шоу» (Youth Roadshow) Группы Исламского банка развития (ИБР), организованного Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC), состоялось мероприятие на тему «Открой IsDB: возможности для молодежи».

Целью встречи, которая являлась подготовительным мероприятием к ежегодным собраниям IsDB и 14-му Форуму развития молодежи, которые состоятся в Баку в июне 2026 года, было информирование молодежи о деятельности банка, механизме работы международных институтов развития и представленных глобальных перспективах.

На открытии форума менеджер департамента Исламского банка развития Ахмед Фарук Дикен поприветствовал участников и предоставил подробную информацию о проектах, реализуемых банком в направлении стратегии развития молодежи, о глобальном молодежном форуме и о важности предстоящих важных мероприятий.

В своем выступлении проректор по административно-организационным вопросам UNEC, доцент Шаиг Аскеров подчеркнул стратегическую роль этой платформы, объединяющей молодых людей из различных высших учебных заведений, в формировании будущих лидеров, углублении интеграции в академической среде и продвижении совместных проектов. Он отметил долгосрочное партнерство, основанное на доверии между Азербайджаном и IsDB, и подчеркнул, что это сотрудничество занимает особое место в расширяющихся отношениях UNEC с международными организациями.

На мероприятии выступили с интересными презентациями представители IsDB — менеджер отделения банка, выпускник UNEC Эльвин Эфенди, Али Риза Каяр, Дина Мусса, Мохамед Абдельтаваб, Халид Аль Габасани, Зейнаб Альсаид и Рахмалия Девита. Выступление молодого преподавателя UNEC Зульфугара Ибрагимова, получившего стипендию IsDB, вызвало интерес у участников. В ходе презентаций была представлена подробная информация о стипендиальных программах банка, имеющих важное значение для личностного и профессионального развития молодежи, а также о карьерных возможностях, предоставляемых в рамках Программы молодых специалистов (YPP).

В сессии интерактивной части мероприятия “Fireside Chat” («Искренняя беседа»), представители банка поделились с участниками своими историями успеха и международным опытом, мотивируя молодежь строить будущую карьеру в сфере международного развития.

В завершение форума молодым людям было предложено активно принять участие в глобальных мероприятиях, которые состоятся 16 июня, и была предоставлена информация о процессе регистрации.

Мероприятие продолжит свою работу 7 мая.