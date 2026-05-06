Узбекистан нацелен увеличить агропроизводство до $60 млрд в год - министр

БАКУ/Trend/ - Узбекистан нацелен увеличить агропроизводство до 60 миллиарда долларов в год и перейти к человекоориентированной модели сельского хозяйства.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Узбекистана Ибрахим Абдурахмонов сегодня в Баку во второй день 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

"В прошлом году объем сельхозпроизводства Узбекистана составил около 40 миллиардов долларов, в этом году наша цель довести объем до 45 миллиардов долларов. В ближайшие годы у нас есть повестка увеличить этот показатель до 60 миллиардов долларов.

В этом году мы планируем собрать не менее 4,5 миллиона тонн хлопка (в прошлом году - 4 миллиона тонн). Узбекистан производит около 10 миллионов тонн пшеницы и 4,5 миллионов тонн картофеля. Среднегодовой рост сельского хозяйства составлял 3,8 процента", - сказал министр.

Он отметил, что в этом году, учитывая текущую геополитическую ситуацию и вопросы продовольственной безопасности, поставлена новая цель - обеспечить рост на уровне 6% к концу года: "Это серьезный шаг. Уже по итогам первого квартала мы достигли роста в 5,1% за три месяца, и этим можно гордиться. Сельское хозяйство обладает огромным потенциалом, особенно если искать новые, еще не использованные ресурсы".