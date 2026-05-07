Банк Республика признан «Самым активным банком по предоставлению льготных кредитов» (ФОТО)

Экономика Материалы 7 мая 2026 10:30 (UTC +04:00)
Банк Республика вновь удостоен награды на Форуме Развития Агробизнеса!

В Баку состоялся V Форум развития агробизнеса, организованный Агентством аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и Азиатским банком развития (ADB).

В форуме приняли участие представители Министерств сельского хозяйства и экономики, Центрального банка, подведомственных государственных структур, действующих в стране банков, а также местных и международных организаций.

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы развития агробизнеса, повышения конкурентоспособности, расширения экспортных возможностей, а также укрепления устойчивости на фоне климатических изменений и волатильности глобальных рынков. Особое внимание также было уделено роли цифровой трансформации и искусственного интеллекта в совершенствовании государственных услуг, принятии решений на основе данных и поддержке перехода фермеров к климатически устойчивому сельскому хозяйству.

В рамках форума Банк Республика был удостоен награды в номинации «Самый активный банк по предоставлению льготных кредитов» за последовательную и активную поддержку финансирования аграрного сектора.

Отметим, что Банк Республика получает данную награду уже четвёртый год подряд. Это является наглядным подтверждением устойчивого вклада Банка в развитие аграрного сектора страны, расширение доступа фермеров к финансовым ресурсам и эффективное применение механизмов льготного кредитования.

