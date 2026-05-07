ЕАБР стал членом Совета иностранных инвесторов при Президенте Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) вступил в Совет иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Узбекистана в качестве полноправного члена.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что членство в СИИ Узбекистана — важное признание роли ЕАБР в экономическом развитии Центральной Азии.

"Мы видим растущий интерес международного бизнеса к республике и готовы активно участвовать в диалоге с инвесторами и государством. Мы готовы внести свой вклад в повышение потенциала Узбекистана по привлечению инвестиций в страну и поделиться нашими глубокими знаниями региона и нашим опытом", - сказал он.

Совет иностранных инвесторов — консультативный орган при Президенте Узбекистана, созданный для привлечения прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата. Членами Совета являются ведущие международные финансовые институты и крупнейшие иностранные компании, работающие в Узбекистане, в том числе ЕБРР, IFC и другие.

Евразийский банк развития — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. К концу декабря 2025 года в портфеле ЕАБР было 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас», «Евразийская товаропроводящая сеть».

В 2025 году Узбекистан стал седьмым государством-участником банка.