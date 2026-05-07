Баку укрепляет свои позиции на энергетической карте Европы — Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Баку укрепляет свои позиции на энергетической карте Европы.

Об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

Он отметил, что встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас должна рассматриваться не просто как протокольный дипломатический контакт, а в более широком геополитическом и экономическом контексте.

По его словам, эта встреча наглядно демонстрирует, в каких направлениях развиваются азербайджано-европейские отношения на современном этапе, а также стратегические приоритеты сторон.

"Прежде всего, энергетический вопрос остается главной опорой этих отношений. Возрастающая роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы особенно усилилась в последние годы. На фоне переориентации Европейского союза на альтернативные источники энергии после российско-украинской войны Азербайджан укрепил свои позиции как надежный поставщик. Поставки азербайджанского газа в такие крупные экономики, как Германия и Австрия, показывают, что география этого сотрудничества расширяется и уже движется в сторону более глубокой интеграции. А это означает, что Баку выступает не только как экспортер энергии, но и как один из стратегических энергетических партнеров Европы", - отметил А. Гараев.

Политолог также подчеркнул, что такие сферы, как цифровая трансформация, искусственный интеллект и возобновляемая энергетика, обсуждавшиеся на встрече, свидетельствуют о переходе сотрудничества на новый этап.

"Эти направления не случайны. Европейский союз стремится к глобальному лидерству в сферах "зеленой" энергетики и цифровой экономики, а Азербайджан намерен диверсифицировать свою экономику и снизить зависимость от нефти и газа. Совпадение этих интересов создает прочную основу для долгосрочного и устойчивого сотрудничества между сторонами. Особенно проекты в области возобновляемой энергетики усиливают вероятность того, что в будущем Азербайджан превратится в страну, экспортирующую в Европу "зеленую" энергию", — добавил он.

Политолог отметил, что политические вопросы и вопросы безопасности также являются важной частью этой встречи.

"Переговоры по нормализации азербайджано-армянских отношений и выдвижение Азербайджаном мирной повестки внимательно отслеживаются Европейским союзом. В этом контексте процессы в рамках саммита Европейского политического сообщества и участие Президента Ильхама Алиева по видеосвязи показывают, что Азербайджан играет активную роль в региональной дипломатии. Одностороннее снятие Азербайджаном транспортных ограничений, помимо открытия новых возможностей для экономического сотрудничества, может быть оценено как важный шаг с точки зрения укрепления доверия", - сказал А. Гараев.

Политолог подчеркнул, что с другой стороны, поддержка Европейским союзом деятельности по разминированию в Азербайджане имеет особое значение с гуманитарной и безопасностной точек зрения.

"Важно оказание поддержки в обеспечении безопасности на освобожденных от оккупации территориях, возвращении вынужденных переселенцев в родные края и восстановлении. Упоминание проекта TRIPP является частью более широкой стратегии, направленной на развитие транспортных и логистических связей в регионе", - заключил он.