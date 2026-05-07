Ежегодные заседания IsDB в Баку станут площадкой для демонстрации экономических достижений Азербайджана – председатель (Эксклюзивное интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На Ежегодных заседаниях Группы Исламского банка развития (IsDB) в Баку будут представлены достижения Азербайджана в сфере экономического развития.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель группы IsDB Мухаммад Сулейман Аль-Джассер в ходе визита в страну.

"Этот визит имеет особое значение, поскольку он является кульминацией подготовительного этапа к Ежегодным заседаниям, которые состоятся в июне. Это будет уже второй раз, когда Исламский банк развития проводит свои ежегодные заседания в Баку. Конечно, сегодняшний Баку существенно отличается от того, каким он был в 2010 году. Мы хотим показать Баку, продемонстрировать, как развивался Азербайджан на протяжении последних 20 лет", - отметил он.

По словам Аль-Джассера, одной из ключевых целей визита стала информационная кампания, направленная на продвижение предстоящих мероприятий и обеспечение их высокого организационного уровня.

"Мы стремились провести своего рода роудшоу, чтобы представить предстоящие заседания и убедиться, что все детали тщательно проработаны как командой правительства Азербайджана, так и нашей командой в Исламском банке развития. Они работают как единая команда, что является ярким свидетельством эффективного сотрудничества", - подчеркнул он.

Глава IsDB отметил важность встреч с государственными структурами, с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы также хотели встретиться с представителями правительства, с Президентом Ильхамом Алиевым, чтобы услышать его советы и мнение относительно предстоящих заседаний. Было крайне содержательно и вдохновляюще услышать его видение экономических приоритетов, а также его тёплый и гостеприимный приём Исламского банка развития на всех мероприятиях в Баку", - добавил Аль-Джассер.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев поделился своим видением экономического развития, особенно в контексте периода после освобождения территорий. "У него очень большие амбиции в сфере экономического развития. Глава государства также подчеркнул важность Исламского банка развития. Я, в свою очередь, заверил Президента Ильхама Алиева в нашем интересе к сотрудничеству, поскольку, к счастью, Азербайджан обладает устойчивой экономикой с очень низкой инфляцией, низким уровнем госдолга и высокой эффективностью реализации проектов. Всё это делает нас крайне заинтересованными в расширении нашего участия в новых проектах", - отметил председатель группы IsDB.

Он напомнил, что последний проект, одобренный Банком в феврале прошлого года, — это проект ирригационного канала в Карабахе стоимостью более 436 млн долларов США, который позволит расширить площади сельскохозяйственных земель.

"Азербайджан располагает значительными сельскохозяйственными ресурсами, однако существует потребность в обеспечении водными ресурсами. Этот проект способен существенно изменить ситуацию, и в ближайшей перспективе экспорт продовольствия в соседние страны заметно увеличится. Эффект мультипликатора от таких инвестиций проявится уже в обозримом будущем", - подчеркнул он.

По словам Аль-Джассера, Президент Ильхам Алиев также обозначил другие направления развития и сотрудничества.

"Я отметил, что мы начинаем с того этапа, на котором завершается работа правительства. Мы рассчитываем согласовать Стратегию партнерства с государством-членом на 2027–2031 годы, которая будет синхронизирована с планом развития Азербайджана. Мы будем двигаться шаг за шагом вместе, стремясь к достижению целей экономического развития Азербайджана", - добавил он.

Аль-Джассер отметил, что июньские заседания в первую очередь продемонстрируют достижения Азербайджана в сфере экономического развития и институциональной зрелости, включая цифровое развитие как принимающей страны.

"Азербайджан — это модель, которую могут перенимать другие страны. Во-вторых, мы хотим рассмотреть, какие проекты мы можем финансировать как самостоятельно, так и совместно с Арабской координационной группой, а также с другими институтами развития. Это возможность для всех нас собраться вместе и воочию увидеть, как развивается ситуация на местах. Когда люди приедут и увидят то, что мы наблюдаем здесь, в Баку, я уверен, они будут впечатлены. Это, в свою очередь, привлечёт не только государственные институты развития, но и частных инвесторов. Ключевым словом здесь является именно демонстрация достижений Азербайджана", - отметил он.

По словам Аль-Джассера, помимо этого, важное значение имеют обмен знаниями и совместные инициативы между институтами развития.

"Однако самое главное — это отношения между Исламским банком развития и Азербайджаном. Они находятся на хорошем уровне, и мы намерены углублять их в дальнейшем", - добавил он.

Говоря в целом о Стратегии партнёрства на 2027–2031 годы, председатель группы IsDB отметил, что документ уже находится в стадии разработки.

"Мы надеемся подписать меморандум о взаимопонимании по этому вопросу в июне. Это существенно усилит импульс экономического развития. Без такого механизма развития и участия других институтов развития некоторые проекты могут реализовываться с задержками. Однако при вашей взвешенной экономической политике вы можете привлекать заимствования у таких институтов, как наш, и не откладывать надолго реализацию проектов, которые имеют ключевое значение для будущего экономики. Государственный долг в стране остаётся относительно низким, при этом заимствования направляются исключительно на продуктивные инвестиции. Их эффект для экономики всегда положительный: они обеспечивают более высокий мультипликативный эффект, способствуют росту и созданию качественных рабочих мест для граждан", - отметил он.

Далее Аль-Джассер затронул прогресс в развитии исламского финансирования в Азербайджане, отметив, что правительство страны демонстрирует весьма позитивный подход.

"Во-первых, были разработаны механизмы исламского банкинга, включая необходимую нормативно-правовую базу для функционирования полноценного рынка исламских финансов. Она уже создана, и мы оказали техническую поддержку в этом направлении. Во-вторых, мы также стремимся диверсифицировать источники финансирования, чтобы и инвесторы, и правительство имели более широкий выбор инструментов. Сукук и другие инструменты исламского финансирования теперь станут доступными, что позволит Азербайджану получить доступ к более глубокому рынку", - отметил он.

Председатель группы IsDB подчеркнул, что сегодня объём рынка исламских финансов составляет около 3,5 триллиона долларов, что открывает доступ к значительно более широким финансовым возможностям при сохранении присутствия на традиционных рынках.

"Фактически это расширяет базу и увеличивает доступность финансирования для проектов, необходимых на данном этапе развития. Речь идёт о диверсификации источников финансирования, что, в свою очередь, поддерживает более широкую диверсификацию экономики — будь то сельское хозяйство, промышленность, цифровое развитие или возобновляемая энергетика. Страна уже многое делает и способна сделать ещё больше в будущем. Мы считаем, что исламские финансы могут оказать дополнительную поддержку этому процессу", - пояснил он.

Аль-Джассер также высоко оценил растущую роль Азербайджана как регионального центра международной торговли и логистики.

"Во-первых, Азербайджан обладает благоприятным и удобным стратегическим расположением, что играет важную роль. Во-вторых, экономика страны управляется очень взвешенно и продуманно. Азербайджан выстраивает дружественные отношения со странами региона, что крайне важно для экономического развития. В этом контексте Азербайджан и другие страны региона заслуживают высокой оценки, поскольку они сосредоточены на развитии своих экономик и создании качественных рабочих мест для молодёжи. Азербайджан, находясь в этом отношении впереди, становится привлекательным узлом для развития торговых маршрутов, логистики и транспортных коридоров — будь то железные дороги, автомобильные магистрали или морские паромные переправы. Всё это уже делает Азербайджан важным перекрёстком торговли в регионе и способствует росту потенциала всех стран региона. Азербайджан играет в этом процессе очень позитивную роль", - отметил он.

Аль-Джассер заявил, что Исламский банк развития с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы уже рассматриваем возможность финансирования новых проектов в Азербайджане, поскольку уверены в его будущем и в качестве управления экономикой. Именно это мы хотим видеть в странах-членах Исламского банка развития. Мы рассчитываем, что Азербайджан станет развитой экономикой и страной-донором, а не заемщиком. И, на мой взгляд, до этого не так уж далеко", - заключил он.