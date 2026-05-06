Стратегической целью является переход к субсидиям на урожай - Ялчин Джамалов

БАКУ /Trend/ - Ежегодно Агентством аграрного кредитования и развития выплачиваются субсидии на посев более чем 4000 фермерам.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам председатель Агентства аграрного кредитования и развития Ялчин Джамалов в рамках V Форума по развитию агробизнеса в Баку.

Он отметил, что субсидии охватывают посевы, осуществляемые на площади один миллион 200 тысяч гектаров: «В настоящее время нашей стратегической целью является переход от субсидий на посев к субсидиям на урожай. Если в предыдущие годы субсидии на урожай выплачивались за хлопок, сахарную свеклу и табак, то впредь они также будут применяться к подсолнечнику, кукурузе, сое, яблокам и гранатам».

По словам Я. Джамалова, 60 процентов стоимости племенных животных субсидируется государством. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования также применяются льготы.

«40 процентов стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования оплачивается государством», - сказал он.

Председатель Агентства добавил, что внедрение современных ирригационных систем имеет особое значение: «В результате субсидирования стоимости современных ирригационных систем за последние 5 лет они установлены на площади более 46 тысяч гектаров».

Я. Джамалов также сказал, что фермерам оказывается поддержка и через льготные кредиты: «Государством предоставляются микрокредиты, кредиты на технику и наличные кредиты. Кредиты на технику выдаются на 5 лет без процентов, а впоследствии проценты субсидируются государством».

