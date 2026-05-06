Обсуждено развитие сотрудничества Азербайджана и Вьетнама в сфере диаспоры, культуры и гуманитарных связей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждено развитие сотрудничества Азербайджана и Вьетнама в сфере диаспоры, культуры и гуманитарных связей.

Как сообщает Trend, обсуждения состоялись в ходе встреч, состоявшихся в рамках визита председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Социалистическую Республику Вьетнам с председателем Государственного комитета по работе с вьетнамцами за рубежом Нгуен Чунг Киеном, заместителем министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг и заместителем министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донгом.

Нгуен Чунг Киен напомнил об истории политико-дипломатических отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, взаимных официальных визитах глав государств, а также выразил удовлетворение тем, что сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой находятся во Вьетнаме.

Он отметил, что книга азербайджанского кинорежиссера Аждара Ибрагимова, заложившего основы кинематографии во Вьетнаме, под названием "Увиденное мной во Вьетнаме" внесет важный вклад в развитие культурных связей между двумя странами.

Ф.Мурадов, в свою очередь, поделился мнениями о перспективах развития азербайджано-вьетнамских отношений, возможностях сотрудничества в рамках международных организаций, а также интеграции азербайджанской общины во вьетнамское общество. Он проинформировал о диаспорской политике, направленной на укрепление солидарности азербайджанцев мира под руководством Президента Ильхама Алиева, а также подчеркнул авторитет Азербайджана в регионе и вклад в развитие международных связей. Было отмечено, что благодаря масштабным проектам Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, культурные связи Азербайджана на международной арене продолжают расширяться.

На встречах были обсуждены результаты работы, проделанной с азербайджанскими диаспорскими организациями, действующими более чем в 70 странах мира, с целью сохранения национально-культурной самобытности проживающих за рубежом азербайджанцев, объединения их на единой платформе и доведения азербайджанских реалий до мировой общественности.

Видеопрезентация, охватывающая действующие за рубежом Азербайджанские дома, Координационные советы, воскресные азербайджанские школы, специализированные форумы и культурные мероприятия, реализуемые при поддержке Государственного комитета, была встречена с большим интересом и вниманием.

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг, отметив, что более шести миллионов вьетнамцев проживают в свыше чем 130 странах, подчеркнула, что Азербайджан является для Вьетнама надежным партнером и искренним другом. Она заявила, что формирующиеся в сфере диаспоры общие интересы и взаимный обмен опытом служат организации проживающих за рубежом соотечественников и их успешной интеграции.

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Та Куанг Донг подчеркнул важность расширения сотрудничества двух стран в культурной и гуманитарной сферах. Он высоко оценил опыт Азербайджана в сфере диаспорской работы и отметил его значимость для дальнейшего взаимодействия.

В ходе обсуждений был также отмечен высокий интерес к инициативам Азербайджана, ориентированным на диаспору нового поколения. Выражена поддержка деятельности Общества азербайджано-вьетнамской дружбы, вносящего вклад в развитие двусторонних отношений.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже Шовги Мехдизаде отметил, что азербайджанские соотечественники во Вьетнаме находятся под постоянным вниманием и заботой государства. Он подчеркнул, что подобные встречи способствуют сохранению и продвижению национальных ценностей.

Встречи завершились обсуждением перспектив дальнейшего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, и обменом мнениями.