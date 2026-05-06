Смелость цвета и энергия жизни Мелика Мамедханова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана прошло открытие персональной выставки талантливого художника Мелика Мамедханова, сообщает Trend Life.

Мелик Мамедханов - художник с открытой душой и добрым сердцем. Основную часть его творчества занимает национальная тематика. Все полотна, выставленные в зале, удивительно органичны - в них чувствуются воздух и пространство. В смелых колористических решениях, насыщенной цветовой гамме и богатой фактуре холста ощущаются сила и энергия жизни. Особое впечатление производят натюрморты и изображения ковров. Яркие гранаты, спелые яблоки и сочный виноград написаны настолько осязаемо, что к ним хочется прикоснуться.

Выставку открыл секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов. Он поделился интересными фактами об экспозиции и подчеркнул её культурную значимость. Глава Исполнительной власти Сураханского района Адиль Алиев в своём выступлении отметил, что в произведениях автора с большим мастерством отражены этнографическая память народа, древние традиции и повседневный быт. Самобытность и содержательность представленных работ также подчеркнул представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турганэр. Художник Эльшан Гаджизаде остановился на художественных и технических особенностях представленных работ, а искусствоведы Эльчин Шамилли и Асад Гулиев осветили основные этапы творческого пути автора.

В завершение церемонии открытия выступил сам художник. Он обратился к присутствующим с благодарственной речью, выразив признательность Союзу художников Азербайджана за помощь в организации выставки и поблагодарив всех гостей за внимание к его творчеству.

