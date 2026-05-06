Вступили в силу новые правила листинга БФБ

БАКУ /Trend/ - Обновленные «Правила листинга, делистинга и организации торгов ценными бумагами» Бакинской фондовой биржи (БФБ) вступили в силу с 6 мая 2026 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на БФБ, обновленные правила призваны обеспечить более высокую прозрачность на рынках капитала, открыть новые возможности и гарантировать соответствие международным стандартам.

Основные изменения включают в себя следующее:

Усовершенствование листинговых требований — направлено на развитие рынка и повышение ликвидности;

Создание нового сегмента «Рынок развития» — предоставляет новые возможности для компаний реального сектора;

Усиление требований к раскрытию информации — обеспечивает более прозрачный поток данных;

Уточнение процедур делистинга — направлено на защиту интересов инвесторов.

«Внедрение обновленных правил внесет важный вклад в устойчивое развитие рынка капитала Азербайджана», — подчеркивается в сообщении.