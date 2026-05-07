Использование ИИ в аграрной сфере Азербайджана ускорило предоставление господдержки на 3 месяца - замминистра

БАКУ /Trend/ - Использование в Азербайджане искусственного интеллекта (ИИ) в аграрной сфере позволяет ускорить предоставление государственной поддержки фермерам на три месяца.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова сегодня в рамках 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство" в Баку.

Она отметила, что фермеры, как известно, ожидают определенных результатов мониторинга для получения государственной поддержки.

"Когда такие мониторинги проводятся вручную, это занимает определенное время. Чтобы ускорить предоставление государственной поддержки, можно применять ИИ для обработки результатов проверок. Это позволит сократить сроки доступа фермеров к поддержке как минимум на три месяца. В настоящее время такая работа уже проведена на площади 636 тысяч гектаров для идентификации видов растений", - сообщила замминистра.