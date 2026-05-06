Bakcell инновационный партнер программы Spark @LANDAU (ФОТО)

Лидер инноваций компания Bakcell присоединилась к программе Spark @LANDAU, реализуемой LANDAU School, в качестве инновационного партнера. Цель сотрудничества поддержка развития молодежи в области технологий и инноваций.

Spark @LANDAU это стартап-и инновационная программа, предназначенная для учащихся 8–11 классов LANDAU School. Она помогает школьникам формировать свои идеи в реальной бизнес-среде, развивая предпринимательские навыки на практике.

В рамках инициативы «Искусственный интеллект в образовании», ставшей одним из ключевых направлений программы, участники подготовили проекты на базе ИИ, ориентированные на образовательный сектор. На финальном мероприятии свои стартап-проекты представили в общей сложности 19 команд. По результатам презентаций жюри выбрало 3 наиболее успешные команды, ставшие победителями.

Выступая на мероприятии, директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова отметила, что программа Spark @LANDAU играет важную роль в ранней интеграции молодежи в инновационную экосистему. По ее словам, программа дает учащимся возможность развить навыки превращения идей в продукт и их эффективной презентации. Сулейманова также подчеркнула, что Bakcell продолжает оказывать поддержку в этом направлении через свои инициативы в области искусственного интеллекта и инноваций.

Bakcell играет активную роль в формировании инновационной экосистемы страны, реализуя проекты в сфере ИИ и цифровых решений. Поддерживая раннюю интеграцию молодежи в технологическую и стартап-среду, компания вносит вклад в развитие идей, создающих реальное влияние, и в воспитание будущего поколения инноваторов.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.