IsDB и Азербайджан могут подписать меморандум о Стратегии партнерства на 2027–2031 годы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Группа Исламского банка развития (IsDB) и Азербайджан могут подписать меморандум о Стратегии партнерства на 2027–2031 годы в июне.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель группы IsDB Мухаммад Сулейман Аль-Джассер в ходе визита в страну.

"Мы рассчитываем согласовать Стратегию партнерства с государством-членом на 2027–2031 годы, которая будет синхронизирована с планом развития Азербайджана. Мы будем двигаться шаг за шагом вместе, стремясь к достижению целей экономического развития Азербайджана", - добавил он.

Председатель группы IsDB отметил, что документ уже находится в стадии разработки.

"Мы надеемся подписать меморандум о взаимопонимании по этому вопросу в июне. Это существенно усилит импульс экономического развития. Без такого механизма развития и участия других институтов развития некоторые проекты могут реализовываться с задержками. Однако при вашей взвешенной экономической политике вы можете привлекать заимствования у таких институтов, как наш, и не откладывать надолго реализацию проектов, которые имеют ключевое значение для будущего экономики. Государственный долг в стране остаётся относительно низким, при этом заимствования направляются исключительно на продуктивные инвестиции. Их эффект для экономики всегда положительный: они обеспечивают более высокий мультипликативный эффект, способствуют росту и созданию качественных рабочих мест для граждан", - отметил он.