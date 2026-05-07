В Баку пройдут дни азербайджанской музыки в изобразительном искусстве

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IX Международного детско-юношеского фестиваля живописи "Azərbaycanim", посвящённого Дню независимости Азербайджана - 28 Мая, в Хатаинском центре искусств 13–15 мая состоятся выставки под названием "Азербайджанская музыка в изобразительном искусстве". Открытие экспозиций пройдет в 12:00 и 16:00, сообщили Trend Life организаторы.

Фестиваль проходит под девизом "Я люблю тебя, Азербайджан!", а его главной темой стала "Азербайджанская музыка". Проект направлен на повышение интереса к музыкальной культуре страны.

На объявленный в рамках фестиваля конкурс поступило более 1100 работ подростков и молодых художников из Азербайджана, Турции, Пакистана, Хорватии, России, Болгарии и Молдовы.

Организаторы мероприятия - Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная академическая филармония, Азербайджанская государственная картинная галерея, Азербайджанское представительство Международного общества акварели, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств.

Поддержку проекту оказывают Азербайджанская государственная академия художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительная власть Хатаинского района и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Выбор работ проводился с учётом художественного подхода авторов, композиционного решения, цветовой гаммы и соответствия тематике, а также возрастной категории участников.

В состав жюри вошли представители художественных и образовательных учреждений Азербайджана, а также международные эксперты из Канады, Турции, Пакистана, Японии, Индии и Бангладеш.

Список выбранных авторов и работ доступен по ссылке:

FlipHTML5 — список участников и работ

Расписание выставок:

13 мая, 12:00 — возрастная группа 8–11 лет

13 мая, 16:00 — возрастная группа 8–11 лет

14 мая, 12:00 — возрастная группа 12–14 лет

14 мая, 16:00 — возрастная группа 12–14 лет

15 мая, 12:00 — возрастная группа 12–14 лет

15 мая, 16:00 — возрастная группа 15–21 год

Участники, чьи работы будут представлены на выставке, получат сертификаты. Из каждой возрастной категории будут выбраны по 10 авторов, которые получат приглашение на фестиваль.

Победители фестиваля займут I, II и III места в своих возрастных категориях и будут награждены дипломами и подарками. Предусмотрены также поощрительные призы.

Работы иностранных участников, прошедшие отбор, будут распечатаны, оформлены в рамки и представлены на выставке. Авторы экспонируемых произведений также получат сертификаты. При желании иностранные участники могут отправить оригиналы своих работ по почте.

Участие в конкурсе и фестивале является бесплатным.

Для дополнительной информации:

+994 51 310 74 01 (телефон/WhatsApp).

Адрес приёма оригиналов работ: город Баку, проспект Ходжалы, 62, AZ1025.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

