В Баку пройдет Форум халяльного бизнеса

БАКУ/Trend/ - В Баку в рамках Ежегодного заседания IsDB пройдет Форум халяльного бизнеса.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер отдела по взаимодействию и управлению мероприятиями Бизнес-форума Группы Исламского банка развития (THIQAH) Сахаль Альмарваи в ходе презентации, посвященной подготовке к Ежегодному заседанию Группы Исламского банка развития.

"THIQAH впервые организует Форум халяльного бизнеса. Считаю, что Азербайджан сегодня является одной из наиболее продвинутых стран в этой отрасли. Также предусмотрен воркшоп по наращиванию потенциала агентств по продвижению инвестиций в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из AZPROMO и Министерства экономики. Отдельное внимание будет уделено стартап-конкурсу — очень важной инициативе, о которой я расскажу подробнее позже. Конечно, в программе также предусмотрена выставка PSF. Мы планируем пригласить в Баку международные организации, торгово-промышленные палаты, агентства по продвижению инвестиций, бизнес-ассоциации и других партнёров. Уже получено несколько подтверждений от наших участников", - заявил он.

По его словам, выставка будет разделена на несколько категорий: выставка стран-членов, выставка группы ICDB, выставка принимающей страны.

"Кроме того, партнерам будет выделена отдельная зона для презентации своих проектов и возможностей. Также мы разработали B2B и B2G платформу. Для нее будет создана специальная зона, где будут проходить деловые встречи. Мы приглашаем всех зарегистрироваться на этой платформе. У нас работает отдельная команда, отвечающая за эту часть. Это отличная возможность, учитывая, что мероприятие соберет тысячи участников. Платформа уже запущена, и ссылку мы предоставим в ближайшее время", - добавил он.

По словам С.Альмарвари, дополнительно запущена премия PSF 2026, направленная на признание выдающихся достижений в сфере торгового финансирования, экспортного кредитования и развития частного сектора: «Для каждой организации предусмотрено по две награды: для ICF, ICD и ITFC. Оценка будет проводиться независимыми судьями совместно с внутренними экспертами. Мы приглашаем компании частного сектора подавать заявки на участие.

Состоится пятый конкурс инноваций и стартапов группы ICDB в партнерстве с AZPROMO и COPIA».

По его словам, он включает три направления: финтех и кибербезопасность, устойчивое развитие, агротехнологии и продовольственная безопасность, человеческое развитие и социальные услуги.

"Ожидается участие более 300 стартапов, а также более 35 инкубаторов, акселераторов и венчурных фондов. В итоге будут определены 9 победителей, которым будет оказана дальнейшая поддержка на протяжении их развития.

На сегодняшний день мы уже получили около 200–250 проектов из Азербайджана, что является значительным достижением. Также разработан маркетинговый и коммуникационный план", - подчеркнул он.