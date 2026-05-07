ICIEC за пять лет обеспечила страховое покрытие в Азербайджане на сумму около $120 млн

БАКУ/Trend/ - Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) за пять лет обеспечила страховое покрытие в Азербайджане на сумму около 120 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента развития бизнеса ICIEC Яссер Алаки в ходе презентации в Баку, посвященной подготовке к Ежегодному заседанию Группы Исламского банка развития.

"ICIEC страхует инвестиции и экспорт Азербайджана, снижая риски и расширяя доступ к международному финансированию. Корпорация поддерживает и облегчает торговлю между странами-участницами, а также между нашими странами-членами и остальным миром, предоставляя услуги страхования инвестиций и торговых кредитов для защиты инвесторов и экспортеров от риска неплатежа со стороны их контрагентов в любой точке мира.

Если говорить об Азербайджане, наша роль заключается в том, чтобы помогать азербайджанским экспортерам поставлять продукцию в любую страну мира, при этом мы принимаем на себя риск неплатежа со стороны их покупателей.

Таким образом, азербайджанским экспортерам больше не нужно требовать дополнительные гарантии или аккредитивы от импортеров. Мы можем, на основе нашей оценки рисков покупателей по всему миру и системы кредитной информации, предоставлять страховое покрытие, защищающее их от риска неплатежа.

Мы также стимулируем инвестиции в Азербайджан из любой страны мира, не обязательно только из стран-участниц, предоставляя страхование политических и страновых рисков, включая войны, гражданские беспорядки, экспроприацию и другие риски", - сказал он.

По его словам, это повышает уверенность инвесторов и международных банков, финансирующих проекты в Азербайджане.

"У нас широкий спектр услуг: страхование поставщиков-экспортеров, страхование неподтвержденных аккредитивов для азербайджанских банков, торговое финансирование для импорта и экспорта, а также страхование инвестиций.

Нашими бенефициарами являются банки и финансовые учреждения, корпорации, экспортеры и импортеры, а также государственные агентства, которым мы предоставляем страховую поддержку", - добавил исполнительный директор.

Он отметил, что Азербайджан присоединился к ICIEC в 2020 году.

“С момента основания в 1994 году мы покрыли около 140 миллиардов долларов США, включая 31 миллиард по инвестиционному страхованию и 107 миллиардов по торговому страхованию.

В Азербайджане за последние пять лет мы покрыли около 120 миллионов долларов, из которых 36 миллионов приходится на инвестиционное страхование и 83 миллиона - на торговое.

Один из проектов - страховое покрытие для китайской телекоммуникационной компании, реализовавшей проект в Азербайджане. Мы предоставили страховое покрытие, которое помогло им привлечь финансирование от китайских банков.

Мы также поддерживаем малые и средние предприятия, в том числе через линии финансирования международных банков для банков Азербайджана, средства которых направляются в сектор МСП.

Кроме того, мы предоставили линию финансирования Черноморскому банку развития для поддержки малого и среднего бизнеса в Албании, Азербайджане и Турции", - добавил он.

По словам Я. Алаки есть также проекты в Нигерии, а также крупные инфраструктурные проекты, включая высокоскоростную железную дорогу в Турции, где ICIEC покрыл риски невыполнения суверенных обязательств.

"Мы также работаем с рисками суверенных обязательств в Туркменистане и реализуем проекты в Узбекистане.

Мы сотрудничаем с экспортно-кредитными агентствами, страховыми компаниями и международными финансовыми институтами, а также с большинством международных банков - европейских, японских, китайских, индийских и банков стран Персидского залива.

Мы поддерживаем их финансирование в Азербайджане и других странах-членах", - заключил он.