Обсуждено сотрудничество ЦБА и Mastercard в сфере платежных систем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждено сотрудничество Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Mastercard в сфере платежных систем и цифровых финансовых услуг.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что председатель ЦБА Талех Кязымов провел встречу с делегацией под руководством главного директора по сервисам компании Mastercard Крейгом Восбургом.

"В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Центральным банком и Mastercard. Также были затронуты цели и стратегические приоритеты Центрального банка в сфере платежей. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам развития платёжных систем в стране, внедрения инновационных решений и расширения цифровых финансовых услуг", - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на конец марта этого года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая платежные карты статистических единиц), было проведено 84,667 миллиона операций на общую сумму 4,977 миллиарда манатов.

По сравнению с мартом прошлого года количество операций увеличилось на 19,742 миллиона (30,4%), а объем вырос на 592 миллиона манатов (13,5%).