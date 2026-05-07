ICIEC намерена поддержать расширение азербайджанских компаний и привлечь инвесторов в страну

БАКУ /Trend/ - Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) намерена поддержать расширение азербайджанских компаний и привлечь иностранных инвесторов в страну.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по региону Азии ICIEC Зишан Икбал в ходе презентации, посвященной подготовке к Ежегодному заседанию Группы Исламского банка развития.

“Наше сотрудничество с Азербайджаном будет продолжаться, особенно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO. Если агентство ведет переговоры с международными инвесторами, заинтересованными во вложениях в Азербайджан, то мы выступаем тем партнером, который помогает защитить инвестиции и укрепить доверие инвесторов посредством страхования политических рисков», - отметил З. Икбал.

По его словам, еще одно важное направление - это расширение присутствия в регионе. «Мы можем сыграть значимую роль в поддержке крупных компаний, реализующих региональные проекты. У нас состоялись продуктивные встречи с SOCAR Green, ЗАО "Южный газовый коридор", а также с рядом банков в Азербайджане”, - сказал менеджер по региону Азии ICIEC.

Он добавил, что ICIEC рассчитывает активно участвовать в их планах по расширению - в частности, в сфере проектного финансирования и привлечения китайских, корейских, японских, индийских и других международных компаний в Азербайджан.

“Мы намерены содействовать этому процессу в партнерстве с многосторонними финансовыми институтами, коммерческими и международными банками, инфраструктурными фондами, а также нашими дочерними структурами, такими как ICD и ITFC. Кроме того, в одной из стран СНГ наша сестринская организация достигла лимита странового риска и максимально допустимого уровня экспозиции, и мы как структура Группы IsDB по страхованию экспортных кредитов помогли снизить и принять на себя часть этих рисков, что позволило организации увеличить финансирование и продолжить реализацию сделок», - отметил З. Икбал.