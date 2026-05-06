Вице-президенту bp и директору British Council вручены почетные награды Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президенту bp по Каспийскому региону Бахтияру Асланбейли и директору British Council по Азербайджану Наргиз Гаджиевой вручены почетные награды Великобритании за заслуги в развитии британско-азербайджанских отношений.

Как сообщает в среду Trend, награды им вручил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

«Одна из величайших привилегий — иметь возможность сообщить человеку, что он получит награду от Его Величества Короля. А ещё лучше — лично вручить эту награду от имени Его Величества. Для меня особое удовольствие вручать эти награды двум людям, к которым я испытываю такую симпатию и такое уважение. Двум людям, которые внесли огромный вклад в отношения между Великобританией и Азербайджаном за мои четыре года работы здесь в качестве британского посла, а также многих британских послов до меня», — сказал Ф. Олд.

Он отметил, что bp сыграла неотъемлемую роль в развитии Азербайджана со времени подписания «Контракта века» и внесла значительный вклад в последующее развитие страны.

Также посол подчеркнул, что British Council присутствует в Азербайджане уже почти треть века, способствуя развитию человеческого капитала страны.

Бахтияр Асланбейли и Наргиз Гаджиева, в свою очередь, выразили благодарность за высокую оценку их деятельности и отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном

Напомним, что Бахтияр Асланбейли награжден Королем Карлом III почетным званием Офицера Превосходнейшего ордена Британской империи (OBE). Наргиз Гаджиева удостоена звания Почетный член ордена Британской империи (MBE).