Результаты II этапа водородной стратегии Азербайджана представят в ближайшие 3–4 месяца - Джавид Абдуллаев

БАКУ/ Trend/ - Планируется, что результаты второго этапа "Разработки Национальной водородной стратегии Азербайджана и Плана ее реализации" будут представлены в ближайшие 3-4 месяца.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

В рамках первого этапа проекта "Разработка Национальной водородной стратегии Азербайджана и Плана ее реализации" документ "Национальный стратегический обзор по водороду" был подготовлен при технической поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и представлен во время конференции COP29. С целью начала реализации второго этапа проекта по итогам тендера, проведенного при поддержке ЕБРР, победителем была объявлена компания DNV Energy Systems Germany GmbH, и ведутся работы по подготовке плана реализации проекта. В настоящее время в этом направлении продолжаются детальные анализы с авторитетной мировой технической консалтинговой компанией. Мы планируем объявить план действий в ближайшие 4-5 месяцев", - отметил он.