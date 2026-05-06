Обсуждено расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.

Об этом Trend сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с генеральным секретарем министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Серджиу Герчу.

Была представлена информация о приоритетных направлениях экономики Азербайджана. Подчеркнуто, что переработка сельскохозяйственной продукции и расширение экспорта товаров являются важными направлениями. Также отмечено, что аграрному сектору оказывается государственная поддержка посредством различных механизмов, обеспечивается продвижение местной продукции на зарубежных рынках под брендом «Made in Azerbaijan».

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой. В частности, были рассмотрены возможности укрепления сотрудничества в сферах производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции, а также в пищевой и химической промышленности.