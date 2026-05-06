Обеспечение продовольственной безопасности требует укрепления сотрудничества вдоль Среднего коридора - Давид Сонгулашвили

БАКУ/Trend/ - Обеспечение продовольственной безопасности требует эффективных транспортных коридоров и укрепления сотрудничества вдоль Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили сегодня в Баку во второй день 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

"Грузии уделяет особое внимание развитию климатически устойчивого сельского хозяйства, инвестирует в устойчивое управление земельными и водными ресурсами и внедряет современные и эффективные системы ирригации.

В этом процессе ключевыми являются внедрение технологий, продвижение инноваций и обмен международным передовым опытом. Эти усилия позволяют нам быстрее и эффективнее адаптироваться к новым климатическим реалиям.

Кроме того, Грузия активно сотрудничает с международными финансовыми институтами, реализует крупные инвестиции в ирригационную инфраструктуру, улучшает управление земельными ресурсами и продвигает системные реформы в сфере управления водными ресурсами, стремясь обеспечить долгосрочную устойчивость.

Наша политика направлена на повышение устойчивости фермеров, снижение влияния климатических рисков на сельское хозяйство и обеспечение национальной продовольственной безопасности", - сказал он.

Министр отметил, что продолжающиеся геополитические напряженности и региональные конфликты нарушают агропродовольственные цепочки добавленной стоимости.

"Эти нарушения напрямую влияют на доступность и цены на продовольствие в разных регионах, подчеркивая взаимозависимость глобальной продовольственной системы. В этом контексте региональное сотрудничество приобретает критическое значение.

Обеспечение продовольственной безопасности требует не только эффективной политики, но и эффективных транспортных коридоров и надежных логистических цепочек.

В этой ситуации роль Грузии, Азербайджана и Среднего коридора является ключевой, и крайне важно обеспечить хорошую координацию в этом направлении.

С учетом текущей глобальной неопределенности необходимо далее укреплять сотрудничество между странами вдоль этих коридоров.

Наши усилия направлены на поддержание открытой, предсказуемой и безопасной среды, которая поддерживает экономический рост и повышает привлекательность нашего региона для инвестиций.

В то же время, когда мы говорим о сотрудничестве, мы имеем в виду больше, чем торговлю. Мы говорим о построении доверия, укреплении партнерств и поддержке региональной стабильности", - заключил Д.Сонгулашвили.