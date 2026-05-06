Азербайджан и Чехия подписали меморандум в сфере транспорта и городской мобильности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Германии подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Чешской Республикой в области транспорта и городской мобильности.

Как передает Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

«В Германии прошла встреча с министром транспорта Чешской Республики Иваном Беднариком. На встрече мы обсудили вопросы развития сотрудничества между нашими странами в транспортной сфере. В завершение был подписан Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и городской мобильности. Уверены, что данный документ внесёт вклад в развитие устойчивого транспорта, цифровизацию и укрепление сотрудничества по Среднему коридору», — говорится в публикации.