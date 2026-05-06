  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ЦБА обратился в инстанции в связи с включением азербайджанского банка в санкционный список ЕС

Экономика Материалы 6 мая 2026 16:41 (UTC +04:00)
ЦБА обратился в инстанции в связи с включением азербайджанского банка в санкционный список ЕС
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обратился в соответствующие инстанции по поводу включения акционерного общества «Yelo Bank» в санкционный список Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции.

Он отметил, что после включения АО «Yelo Bank» в двадцатый санкционный пакет ЕС уже прошло некоторое время.

«Безусловно, мы постоянно находимся в контакте с банком. Банк достаточно устойчив и стабилен как с точки зрения ликвидности, так и с точки зрения достаточности капитала. То есть у нас нет в его отношении никаких негативных ожиданий. Санкции, введённые ЕС, возможно, вызовут некоторые сложности в платежах. Изучая причины, мы, безусловно, обращаемся в соответствующие инстанции как совместно с упомянутым банком, так и отдельно как Центральный банк. Это будет продолжено. Надеемся, что в ближайшие месяцы ЕС изменит своё решение, так как для него нет никаких причин. Банк осуществляет деятельность в соответствии как с международными стандартами, так и с внутренними законами страны. Вероятно, имеет место какое-то недоразумение», — отметил Т. Кязымов.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости