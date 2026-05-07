IsDB: Азербайджан имеет потенциал стать страной-донором в ближайшем будущем (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет потенциал стать страной-донором в ближайшем будущем.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Группы Исламского банка развития (IsDB) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер в ходе визита в страну.

Аль-Джассер заявил, что Исламский банк развития с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы уже рассматриваем возможность финансирования новых проектов в Азербайджане, поскольку уверены в его будущем и в качестве управления экономикой. Именно это мы хотим видеть в странах-членах Исламского банка развития. Мы рассчитываем, что Азербайджан станет развитой экономикой и страной-донором, а не заемщиком. И, на мой взгляд, до этого не так уж далеко", - заявил он.

Аль-Джассер также высоко оценил растущую роль Азербайджана как регионального центра международной торговли и логистики.

"Во-первых, Азербайджан обладает благоприятным и удобным стратегическим расположением, что играет важную роль. Во-вторых, экономика страны управляется очень взвешенно и продуманно. Азербайджан выстраивает дружественные отношения со странами региона, что крайне важно для экономического развития. В этом контексте Азербайджан и другие страны региона заслуживают высокой оценки, поскольку они сосредоточены на развитии своих экономик и создании качественных рабочих мест для молодёжи. Азербайджан, находясь в этом отношении впереди, становится привлекательным узлом для развития торговых маршрутов, логистики и транспортных коридоров — будь то железные дороги, автомобильные магистрали или морские паромные переправы. Всё это уже делает Азербайджан важным перекрёстком торговли в регионе и способствует росту потенциала всех стран региона. Азербайджан играет в этом процессе очень позитивную роль", - отметил он.