АБР и Acwa подписали соглашение по строительству ВЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) подписал соглашение с компанией Acwa о предоставлении пакета финансирования в размере 116 миллионов долларов США для реализации проекта ветроэлектростанции мощностью 300 мегаватт в Бухарской области Узбекистана.

Как сообщает Trend со ссылкой на АБР, проект под названием Bash 2 направлен на расширение мощностей возобновляемой энергетики страны и ускорение перехода Узбекистана к чистой энергии.

Финансирование включает 50 миллионов долларов из собственных ресурсов АБР, 41 миллион долларов, привлеченный от коммерческих кредиторов, а также 25 миллионов долларов из фонда Leading Asia’s Private Infrastructure Fund 2 (LEAP 2). АБР также выступит координатором по экологическим и социальным вопросам для параллельных кредиторов, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Standard Chartered.

В рамках проекта планируется установка 39 ветровых турбин мощностью до 8 МВт каждая, строительство подстанции и линии электропередачи для подключения станции к национальной энергосистеме.

По данным АБР, проект будет способствовать повышению устойчивости энергосистемы, снижению выбросов углерода и созданию рабочих мест - около 800 на этапе строительства и не менее 25 постоянных после ввода в эксплуатацию.