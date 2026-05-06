Узбекистан присоединился к Уставу Исламской организации по продовольственной безопасности

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Узбекистана Ибрагим Абдурахмонов, представляя правительство страны, официально подписал Устав Исламской организации по продовольственной безопасности (Islamic Organisation for Food Security).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, подписание состоялось в кулуарах 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство" в Баку.

Данный документ направлен на обеспечение продовольственной безопасности между государствами - членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), устойчивое развитие сельского хозяйства, а также формирование платформы для совместного сотрудничества.

Устав организации был первоначально принят в 2013 году и предусматривает объединение ресурсов стран-участниц, обмен передовым опытом и технологиями, а также привлечение инвестиций в аграрный сектор.

В ведомстве отметили, что подписание данного документа будет способствовать дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества Узбекистана с государствами-членами ОИС в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, этот шаг расширяет участие Узбекистана в международных усилиях по решению таких глобальных проблем, как продовольственный кризис, последствия изменения климата, опустынивание и засоление земель.

Напомним, что 5 мая в Баку открылись Caspian Agro Week - 19-я Азербайджанская международная выставка и форум "Сельское хозяйство", InterFood Azerbaijan - 31-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность", а также Horeca Caspian - 14-я Каспийская международная выставка "Все для отелей, ресторанов и супермаркетов".