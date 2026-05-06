ЕБРР может подключиться к финансированию нахчыванского участка Зангезурского коридора — министр цифрового развития и транспорта Азербайджана

Экономика Материалы 6 мая 2026 22:24 (UTC +04:00)
Эмин Алиев
ЛЕЙПЦИГ/ Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность участия в финансировании нахчыванского участка Зангезурского коридора.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на пресс-конференции по случаю открытия саммита Международного транспортного форума (ITF), проходящего в Лейпциге под председательством нашей страны.

«Мы находимся в тесном контакте с европейскими партнерами. Совместно с ЕБРР продолжается разработка технико-экономического обоснования по проекту, которая, как ожидается, будет завершена и представлена сторонам уже в сентябре. Процесс идет в позитивном русле, и возможно, мы увидим международные институты в качестве участников проекта», — сказал Р.Набиев, добавив, что помимо ЕБРР, интерес к проекту проявляют США — в частности, в рамках инициативы TRIPP.

«Время, когда мы увидим результаты этого проекта, уже не за горами. Ожидается, что работы по приведению инфраструктуры коридора к состоянию операционной готовности могут быть подытожены к 2030 году», — заявил министр.

