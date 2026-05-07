  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Спикер Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Монтенегро

Политика Материалы 7 мая 2026 09:55 (UTC +04:00)
Спикер Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Монтенегро
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Монтенегро для участия в первом Саммите спикеров парламентов Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в Международном аэропорту Тивата С.Гафарову встретили посол Азербайджана в Монтенегро Кямиль Хасиев и другие официальные лица.

Также отмечается, что в ходе саммита запланированы выступление председателя Милли Меджлиса и ряд встреч.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости