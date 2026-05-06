Цель — обеспечить устойчивое производство и продбезопасность через эффективное управление водой - Ибрахим Юмаклы

БАКУ /Trend/ - Цель — обеспечить устойчивое производство и продовольственную безопасность через эффективное управление водой.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрахим Юмаклы сегодня в Баку на 19-й Азербайджанской международной выставке и форуме сельского хозяйства.

«В 2023 году мы запустили кампанию по повышению эффективности использования воды под патронажем госпожи Эмине Эрдоган. Это дало нам важную возможность распространить кампанию на все уровни общества. Принцип «нулевых потерь воды» крайне важен как в сельскохозяйственном, так и в промышленном производстве, а также в бытовом использовании. Чтобы эта трансформация охватила не только одну часть общества, но всех, необходимо обязательно применять определённые подходы. Наша цель — сформировать общественное сознание, при котором каждая капля воды учитывается», - отметил он.

Министр добавил, что основной успех повышения эффективности использования воды возможен, прежде всего, через трансформацию сельскохозяйственного производства: «Для этого, как я уже говорил, необходимо планирование производства с учётом водных ресурсов, развитие засухоустойчивых сортов культур, а также создание систем раннего предупреждения. Данными, получаемыми из этих систем, также необходимо рационально управлять».

«Мы полностью сосредоточили свою мотивацию и внимание на этом вопросе. В каждом регионе мы определили, какие культуры следует выращивать с учётом водных ресурсов - не только как центральный орган, министерство, но и совместно с производителями, живущими и работающими в соответствующих регионах. Мы начали этот процесс осенью 2024 года, а 2025 год стал первым годом реализации. С удовлетворением могу отметить, что уже в течение этого года наши фермеры и производители серьёзно поддержали эту инициативу. Это был важнейший этап для успеха, и мы его уже прошли. Сегодня мы все понимаем, что с использованием традиционных методов невозможно обеспечить эффективное и рациональное использование воды», - сказал министр.

По его словам, необходимо формировать новые подходы, и технологии здесь являются незаменимыми: «Речь идёт о сенсорных системах, системах дистанционного зондирования и других решениях».

«Также мы сталкиваемся с другим аспектом изменения климата, т.е. такими явлениями, как наводнения и селевые потоки, которые могут серьёзно повлиять не только на сельскохозяйственное производство, но и на жизнь людей в городах. Эти вопросы также должны рассматриваться в рамках рациональной системы управления.

И. Юмаклы добавил, что еще одним важным фактором для распространения этой трансформации являются подходящие модели финансирования: «Этот вопрос занимает ключевое место на всех международных платформах, в которых я участвую. Необходимо оценивать достигнутый прогресс на глобальном уровне. При этом важную роль играют сильные партнёрства между государством и частным сектором, которые должны быть включены в эти модели финансирования. Также необходимо повышать технический потенциал и формировать стандарты данных. Как отметил министр М. Мамедов, крайне важно внедрение систем напорного орошения и расширение закрытых систем орошения».

«Единственный способ обеспечить эффективное использование каждой капли воды - это применение закрытых и современных напорных систем орошения в сельском хозяйстве.

Кроме того, важно внедрение цифровых технологий и практик точного земледелия в сельскохозяйственное производство, а также развитие уже существующих решений. Для этого необходимо направлять механизмы поддержки и стимулирования на развитие этих систем», - подчеркнул министр.