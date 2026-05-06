Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и возможностях расширения экономических и торговых связей между Азербайджаном и Турцией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с председателем правления Торгово-промышленной палаты Испарты (Турция) Метином Челиком. Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития деловых связей между двумя братскими странами.

В ходе обсуждений были рассмотрены перспективы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других сферах, представляющих взаимный интерес, а также отмечены возможности укрепления связей между предпринимателями и продвижения совместных проектов.

Стороны отметили, что подобные встречи вносят важный вклад в углубление экономического партнерства между Азербайджаном и Турцией, увеличение взаимных инвестиций и формирование новых направлений сотрудничества.

