Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Финляндии

БАКУ /Trend/ - 7 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Финляндии.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, финскую — главный директор департамента по евроатлантическим вопросам министерства иностранных дел Сари Раутио.

Отмечается, что в ходе консультаций были обсуждены связи между двумя странами в политической сфере, подчёркнута важность взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий для поддержания устойчивого диалога.

Затем были проведены обсуждения текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в экономической, гуманитарной и образовательной сферах, в том числе в рамках международных организаций, а также стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при участии нашей страны.

В ходе обсуждений была предоставлена подробная информация о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работах, а также работах по разминированию, проводимых на освобождённых от оккупации территориях .

Наряду с этим, состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

