Вопросы водных ресурсов всегда занимали важное место в повестке Азербайджана - Риад Ахундзаде

БАКУ/ Trend/ - Как и во многих странах мира, вопросы водных ресурсов всегда занимали важное место в повестке Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель Департамента стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Риад Ахундзаде в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы).

По его словам обеспечение устойчивого водоснабжения, рационального использования и сохранения водных ресурсов является не только экологической, но и стратегической задачей для нашей страны.

"Еще в апреле 2020 года Азербайджан занимал 18-е место среди государств, наиболее подверженных серьезным водным стрессам. Однако с тех пор мы прошли значительный путь преобразований.

Прежде всего, хотел бы отметить восстановление контроля над водными ресурсами в Карабахе и Восточном Зангезуре в конце 2020 года", - сказал он.

Р.Ахундзаде отметил, что эти регионы имеют ключевое значение, поскольку формируют почти четверть внутренних водных ресурсов страны.

"Эти меры направлены на повышение эффективности управления водными ресурсами и обеспечение устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий", - добавил он.