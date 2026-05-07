Исламское финансирование откроет Азербайджану доступ к более глубокому рынку - председатель IsDB (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Исламское финансирование позволит Азербайджану получить доступ к более глубокому рынку.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Группы Исламского банка развития (IsDB) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер в ходе визита в страну.

Аль-Джассер подчеркнул, что правительство страны демонстрирует весьма позитивный подход к развитию исламского финансирования.

"Во-первых, были разработаны механизмы исламского банкинга, включая необходимую нормативно-правовую базу для функционирования полноценного рынка исламских финансов. Она уже создана, и мы оказали техническую поддержку в этом направлении. Во-вторых, мы также стремимся диверсифицировать источники финансирования, чтобы и инвесторы, и правительство имели более широкий выбор инструментов. Сукук и другие инструменты исламского финансирования теперь станут доступными, что позволит Азербайджану получить доступ к более глубокому рынку", - отметил он.

Председатель группы IsDB подчеркнул, что сегодня объём рынка исламских финансов составляет около 3,5 триллиона долларов, что открывает доступ к значительно более широким финансовым возможностям при сохранении присутствия на традиционных рынках.

"Фактически это расширяет базу и увеличивает доступность финансирования для проектов, необходимых на данном этапе развития. Речь идёт о диверсификации источников финансирования, что, в свою очередь, поддерживает более широкую диверсификацию экономики — будь то сельское хозяйство, промышленность, цифровое развитие или возобновляемая энергетика. Страна уже многое делает и способна сделать ещё больше в будущем. Мы считаем, что исламские финансы могут оказать дополнительную поддержку этому процессу", - пояснил он.