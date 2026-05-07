В Туркменистане вырос сектор транспорта и связи

АШХАБАД/ Trend/ - В Туркменистане по итогам первых четырёх месяцев 2026 года объём выполненных работ и оказанных услуг в транспортно-коммуникационном секторе вырос на 113,8%, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана.

Данные были представлены заместителем председателя Кабинета министров Батыром Аннаевым в ходе заседания Кабинета министров, посвящённого макроэкономическим показателям Туркменистана за январь–апрель 2026 года.

Согласно отчёту, общий объём грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и речным транспортом увеличился на 101%, а пассажироперевозки выросли на 102,7% по сравнению с аналогичным периодом.

По отдельным направлениям объём услуг Министерства железнодорожного транспорта увеличился на 106,5%, а Министерство автомобильного транспорта зафиксировало рост на 124,2%.

Государственная служба «Туркменховаёллары» сообщила о росте объёма услуг на 116,8%, Государственная служба морского и речного транспорта — на 106,3%, а Министерство связи — на 114,3%.

Для справки: Туркменистан укрепляет свои позиции в качестве ключевого транзитного узла Евразии, инвестируя в модернизацию железнодорожной сети, автомагистралей и логистической инфраструктуры. Международный морской порт Туркменбаши на Каспийском море служит центральными мультимодальными воротами, соединяющими Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с международными рынками.

В последние годы грузопотоки по Транскаспийским мультимодальным маршрутам демонстрируют устойчивый рост, достигнув более 4,5 млн тонн в 2024 году. В первом полугодии 2025 года было обработано около 2,3 млн тонн грузов. Расширению способствуют растущий региональный спрос на торговлю и модернизация инфраструктуры, направленная на повышение эффективности транзита и сокращение логистических узких мест на ключевых евразийских коридорах.