Кыргызстан и АБР ускорят запуск совместных проектов

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан и Азиатский банк развития (АБР) подписали рамочное соглашение, которое позволит ускорить запуск и реализацию значимых социально-экономических проектов в стране.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство финансов Кыргызстана.

Соглашение было подписано по итогам переговоров министра финансов Руслана Суйналиева с вице-президентом АБР Инь Минь Янь на полях 59-го ежегодного собрания Азиатского банка развития, проходящего со 2 по 6 мая в Самарканде.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также реализацию совместных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Кыргызстана.

Вице-президент АБР отметил готовность банка и впредь оказывать всестороннюю поддержку стране, в том числе в продвижении структурных реформ, модернизации системы государственного управления и развитии цифровизации.

По его словам, АБР продолжит содействовать реализации приоритетных инициатив, направленных на устойчивое экономическое развитие страны.

В свою очередь, Р. Суйналиев выразил благодарность АБР за оказываемую поддержку и подчеркнул ее важность для обеспечения макроэкономической стабильности и продвижения ключевых реформ.

«Кыргызская Республика всегда открыта к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы высоко ценим партнерство с Азиатским банком развития и готовы к дальнейшему расширению совместной работы по реализации стратегически важных проектов», - отметил глава минфина.

Стороны выразили уверенность, что дальнейшее укрепление партнерства будет способствовать устойчивому развитию экономики страны и эффективному продвижению реформ.

Напомним, что недавно АБР осуществил первый выпуск облигаций для ликвидации последствий стихийных бедствий (DRB) для Кыргызстана и Таджикистана.

Трёхлетние облигации DRB для Кыргызстана на сумму 80 млн долларов США предусматривают купонный доход (в годовом исчислении), складывающийся из начисляемой по методу сложных процентов ставки обеспеченного однодневного финансирования (SOFR), плюс маржа фондирования в размере 4 базисных пунктов и маржа риска в размере 600 базисных пунктов. Облигации размещены по номинальной стоимости со сроком погашения 30 мая 2029 года.