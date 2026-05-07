Узбекистан и Всемирный банк обсудили долгосрочную стратегию развития туризма

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в рамках долгосрочной стратегии развития туризма в регионах с высоким туристическим потенциалом.

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя председателя Комитета по туризму Узбекистана Сухробжона Бобокалонова с руководителем практики Всемирного банка по городскому развитию, управлению рисками стихийных бедствий, устойчивому развитию и земельным ресурсам в странах Европы и Центральной Азии Питером Эллисом, сообщает Trend со ссылкой на Комитет.

В ходе переговоров узбекская сторона представила проводимые реформы в туристической сфере и меры по созданию благоприятных условий для развития современной туристической инфраструктуры, подчеркнув стремление превратить туризм в один из ключевых драйверов экономического роста страны.

Стороны отметили, что в Узбекистане отобраны 35 районов и городов с высоким туристическим потенциалом, а при участии экспертов Всемирного банка разрабатывается стратегия развития отрасли до 2050 года. Программа предусматривает развитие инфраструктуры, повышение занятости населения, диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест.

По итогам встречи было подчеркнуто, что сотрудничество будет способствовать более эффективному использованию туристического потенциала Узбекистана, устойчивому развитию регионов и повышению благосостояния населения.