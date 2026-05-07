Экономика Материалы 7 мая 2026 09:33 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 мая
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9977 маната, 1 турецкая лира – 0,0376 маната, а 100 российских рублей – 2,2717 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9977
AUD 1,2321
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1171
CZK 0,0821
CNY 0,2498
DKK 0,2673
GEL 0,6333
HKD 0,217
INR 0,0179
GBP 2,3116
SEK 0,1839
CHF 2,1824
ILS 0,5845
CAD 1,2467
KWD 5,5211
KZT 0,3673
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5578
MDL 0,0988
NOK 0,1827
UZS 0,0141
PKR 0,6066
PLN 0,472
RON 0,3794
RUB 2,2717
RSD 0,017
SGD 1,341
SAR 0,4532
xdr 2,3408
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0873
NZD 1,0135
XAU 7984,73
XAG 132,1487
XPT 3500,309
XPD 2624,851

